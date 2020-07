Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, Ici l’Europe est de retour au Parlement européen de Bruxelles. Les frontières sont ouvertes entre les 27 et, le 1er juillet, l’UE a entrouvert ses frontières à 15 pays. Comme prévu, les États-Unis ne figurent pas sur cette liste contrairement à la Chine, autorisée sous conditions.

Le tourisme va-t-il repartir cet été ? L’Europe s’interroge sur la reprise de ce secteur important qui représente 9,5 % du PIB de l’UE et emploie 22 millions de personnes. Mais faut-il revenir à la normale ou changer la norme ? Certains voient dans la pandémie de Covid-19 le signal et l’occasion de repenser le tourisme de masse pour se tourner vers un modèle plus durable. D’autres déplorent une paralysie et une peur qui immobilisent ce secteur vital pour leur économie.

Caroline de Camaret en parle en présence de plusieurs invités :

Laura Ferrara, députée européenne du Mouvement 5 Étoiles (Italie)

Aurore Lalucq, députée européenne du groupe Socialistes et Démocrates (France)

José Manuel Garcia-Margallo y Marfil, député européen du groupe Parti Populaire européen

