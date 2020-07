Arrachées à leurs mères à l'époque du Congo belge, des métisses demandent réparation à l'État

Par : Alix LE BOURDON

Alors que les signes coloniaux présents dans les villes belges font plus que jamais polémique, cinq métisses ont décidé de porter plainte pour “crimes contre l’humanité” contre la Belgique. Âgées de plus de 70 ans, ces femmes sont nées dans ce qui était à l’époque le Congo belge. Fruit d'une relation entre un colon et une congolaise, elles ont été arrachées à leur mère pour être placées dans des institutions religieuses et soumises à la tutelle de l’État. Les “mulâtres”, comme on les appelait à l’époque, étaient vus comme une menace par l’État belge qui craignait qu’ils ne se révoltent.