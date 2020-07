Ici l'Europe

L’impact de la crise du coronavirus sur le secteur agricole au Luxembourg - frontières fermées, manque de main d’œuvre… - permet d’esquisser, à l’échelle de ce petit pays, une réflexion sur les forces et les faiblesses de l’agriculture européenne, sur sa résilience, mais aussi sa dépendance aux flux internationaux.

Publicité

Nos invités dans cette deuxième partie :

- Dr Rachel Reckinger, sociologue et anthropologue de l’alimentation. Elle plaide pour une Politique agricole et alimentaire européenne commune, non plus seulement orientée vers la production, mais aussi vers les besoins des Européens, en réduisant les chaînes d’approvisionnement et de distribution alimentaires à l’échelle du Luxembourg et de ses voisins.

- Tilly Metz, eurodéputée verte Luxembourgeoise. Elle soutient la création d’un revenu de base paysan à travers l’Europe pour avoir une agriculture non plus orientée vers la production intensive à l’export, mais une agriculture de qualité, soucieuse de l’environnement, pour les ressortissants européens.

Nos reportages :

- "En France, de l’agri-bashing… à l’agri-loving ?", par Mathilde Bénézet et Céline Schmitt. Pendant la crise sanitaire, de nombreux bénévoles sont allés aider les agriculteurs pour les travaux saisonniers. Rencontre avec ces nouvelles recrues qui vont peut-être faire naître de nouvelles vocations dans un monde rural trop souvent isolé et confronté à de nombreuses difficultés.

- "La pomme de terre allemande en a gros sur la patate", par Anne Maillet. Même si leur production leur reste sur les bras, les agriculteurs allemands doutent de la viabilité économique d’un grand bond en avant bio. Si les décideurs ont des ambitions vertes, les productivistes sont bien ancrés et entendent jouer la montre.

Une émission présentée par Caroline de Camaret, produite par Johan Bodin, avec des images de Stéphane Bodenne, et la participation de Luke Brown, Céline Schmitt, Catherine Nicholson, Perrine Desplats et Mathilde Bénézet.

Actions cofinancées par l’Union européenne. La présente publication n’engage que son auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage des informations contenues.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne