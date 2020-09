Covid-19 : à quand un vaccin et à quel prix ?

ICI L'EUROPE © France 24

Par : Caroline DE CAMARET 20 mn

Tandis que le Covid-19 a déjà tué plus de 200 000 Européens, l'Union européenne a amorcé la course au vaccin en subventionnant la recherche et en réservant des centaines de millions de doses auprès des laboratoires pharmaceutiques. Elle met sur la table près de 3 milliards d'euros pour protéger du virus ses 450 millions de citoyens, mais aussi ceux de pays tiers moins favorisés. Un vaccin est-il en vue ? La dépendance de l'Europe aux importations de médicaments produits en Chine et en Inde peut-elle être réduite ? Nous en débattons avec trois eurodéputés.