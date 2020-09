Ici l'Europe.

Plus qu’un débat, c’est une polémique qui se développe en Europe sur l’intérêt du masque dans la lutte contre le coronavirus. Ils sont des milliers à manifester entre Berlin, Varsovie, Rome... Dans leur ligne de mire, des mesures sanitaires et un bout de tissu jugé liberticide.

Le mouvement est néanmoins ultra-minoritaire sur le Vieux Continent et symptomatique de la défiance envers les institutions. A l’exception tout de même notable de la Suède qui a fait le choix de n’imposer ni confinement ni masque à ses concitoyens. La contestation du masque, les vraies et les fausses nouvelles de concernant, on en parle avec nos invités.

Une émission préparée par Mathilde Bénézet, Isabelle Romero et Perrine Desplats.

