Brexit : Boris Johnson prépare les esprits à une sortie sans accord

Le Premier ministre, Boris Johnson, a prévenu vendredi que les Britanniques devaient se préparer à une sortie de l'Union européenne sans accord négocié avec celle-ci sur leurs futures relations.

Le spectre d’un No deal se profile. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson a déclaré vendredi 16 octobre que la Grande-Bretagne devait se préparer à une sortie de l'Union européenne sans accord négocié avec celle-ci sur leurs futures relations. "À moins d'un changement fondamental d'approche, nous allons vers la solution à l'australienne et nous devons le faire avec une grande confiance", a-t-il dit en référence aux relations entre l'Australie et l'UE, qui ne s'appuient sur aucun accord de libre-échange bilatéral étendu.

De sources européennes à Bruxelles, on indique cependant que l'UE se prépare toujours à de nouvelles négociations la semaine prochaine avec Londres.

"Pas sérieux"

"[Boris Johnson] n'a pas dit que [les Britanniques] quitteraient la table des négociations. Donc ce n'est que de la rhétorique. Il n'a pas dit qu'ils ne continueraient pas à discuter. Donc ils le feront", a déclaré un diplomate.

Une autre source a ajouté que la délégation européenne chargée des négociations sur le Brexit "faisait déjà ses valises pour une semaine intense à Londres", précisant qu'"un accord sur le modèle australien et canadien n'était tout simplement pas sérieux".

Un accord mais "pas à n'importe quel prix"

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré pour sa part que le bloc communautaire continuait à rechercher un accord sur le Brexit.

"L'UE continue de travailler en vue d'un accord, mais pas à n'importe quel prix", a-t-elle déclaré environ une heure après les propos de Boris Johnson.

"Comme prévu, notre équipe de négociation se rendra à Londres la semaine prochaine pour intensifier ces négociations", a-t-elle ajouté.

Avec Reuters

