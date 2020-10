L'Actu en dessin : la seconde vague du Covid-19 vue par Ed Hall façon "Nuit étoilée" de van Gogh

© Cartooning for peace : Ed Hall

Cette semaine, Cartooning for Peace se penche sur la deuxième vague de la pandémie. Le dessinateur américain Ed Hall s'inspire de "La Nuit étoilée" de Vincent van Gogh pour montrer le Covid-19 qui continue de sévir sur les grandes villes européennes.

L'Europe est confrontée à une hausse très sérieuse des contaminations au Covid-19 (en moyenne, 100 000 nouvelles contaminations par jour), et entre bel et bien dans la tant redoutée "deuxième vague".

Certains pays reconfinent partiellement des régions (Pays-Bas, Espagne, Portugal), d'autres instaurent un couvre-feu (France, Allemagne), annoncent la fermeture des bars et des restaurants (Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne) ou ferment déjà des écoles (République tchèque, Irlande du Nord)…

Des mesures sanitaires qui, pour éviter l'engorgement que les hôpitaux ont connu lors de la première vague, contraignent la vie sociale et surtout, freinent la reprise d'une économie déjà en berne, en creusant davantage les inégalités. Des mesures sanitaires qui cherchent surtout à éviter, tant bien que mal, le scénario catastrophe d'un reconfinement total de la population.

"La nuit étoilée"

Pour Cartooning for Peace, le dessinateur américain Ed Hall a revisité "La Nuit étoilée", de Vincent van Gogh. Au lieu de la ville de Saint-Rémy-de-Provence, ce sont les capitales européennes qui sont représentées de nuit et les étoiles du peintre hollandais ont été remplacées par le coronavirus.

Depuis vingt ans, Ed Hall construit avec brio sa réputation de dessinateur de presse. Diplômé des beaux-arts à l'université de Floride en 1986, il publie alors déjà à l'époque dans The Alligator, le journal de l'université. Il travaille ensuite pour divers hebdomadaires dans la région de Jacksonville et devient finalement caricaturiste attitré pour l'hebdomadaire The Baker County Press de Macclenny (Floride).

Il a remporté durant ces onze dernières années, 9 Florida Press Association Awards, 3 newsmaker awards, et plusieurs prix de beaux-arts. Ed Hall a également reçu 3 fois le prestigieux Excellence in Journalism Award de Club de la Presse de Floride. Il a par ailleurs publié deux recueils "Code Red" (2003) et "diversions" (2006). Le travail de Ed Hall est distribué par Artizans.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

