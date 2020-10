Covid-19 : plus de 40 millions de cas d'infection depuis le début de l'épidémie

Confinement aux pays de Galles, bars et restaurants fermés et couvre-feu en Belgique... de nombreux pays européens durcissent leurs mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus alors que le nombre de cas recensés depuis le début de la crise sanitaire dépasse désormais les 40 millions.

Depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, la pandémie liée au nouveau coronavirus a fait au moins 1 114 499 morts, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi 19 octobre. Par ailleurs, plus de 40 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 219 676 décès, suivis par le Brésil avec 153 905 morts, l'Inde avec 114 610 morts, le Mexique avec 86 167 morts et le Royaume-Uni avec 43 646 morts.

Confinement au pays de Galles

Le pays de Galles a décrété lundi 19 octobre un confinement de deux semaines à partir de vendredi pour tenter de briser la deuxième vague du Covid-19, prenant les mesures les plus strictes dans un Royaume-Uni qui aborde la question en ordre dispersé.

Confiné d'un bloc le 23 mars lors de la première vague, le pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie réagit à la résurgence de manière localisée, après des mesures concernant l'Angleterre annoncées fin septembre.

Couvre-feu et bars fermés en Belgique

Cafés et restaurants gardent portes closes lundi en Belgique, une restriction d'au moins un mois jugée "catastrophique" par la profession mais que le gouvernement justifie par l'envolée des contaminations.

La mesure se double d'un couvre-feu entre minuit et 5 h du matin à compter de lundi soir dans un des pays européens les plus endeuillés par la pandémie par rapport à sa population.

Nouvelles restrictions en Suisse

Depuis lundi, les rassemblements spontanés de plus de 15 personnes dans l'espace public sont interdits en Suisse, le port du masque est obligatoire dans les espaces clos accessibles au public et les manifestations privées de plus de 15 personnes sont réglementées.

Le canton de Berne est par ailleurs le premier du pays à interdire à nouveau les manifestations de plus de 1 000 personnes, une décision qui devrait impacter le football et le hockey professionnels.

Plan de relance européen

"Il est crucial" pour le relèvement de la zone euro, où les nouvelles mesures de restriction "pèsent sur la reprise", que le plan de relance européen "soit un succès" et l'argent versé au plus tôt, a mis en garde lundi dans un interview la présidente de la BCE, Christine Lagarde.

Les négociations sur ce plan exceptionnel de 750 milliards d'euros, adopté en juillet par les Vingt-Sept pour aider les États membres à faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, achoppent notamment sur le refus de la Pologne et de la Hongrie de conditionner les subventions européennes au respect de l'État de droit.

