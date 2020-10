Sortez de votre bulle !

Photo montrant les logos des applications mobiles Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, Google et Messenger affichés sur une tablette © AFP - DENIS CHARLET

Texte par : Céline SCHMITT 7 mn

Et si les réseaux sociaux vous enfermaient dans vos certitudes ? Une même recherche sur Google ou Twitter donnera des résultats différents pour vous et votre voisin, car vos préférences ont déjà été préenregistrées. Les "bulle de filtres”, via les algorithmes concoctés par les plateformes, vont dans votre sens, et évitent de vous mettre en contact avec des opinions divergentes. France 24 vous aide à percer la bulle !