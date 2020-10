Arménie : la ville de Goris, refuge des nombreux déplacés du Haut-Karabakh

De nombreuses familles ont fui les combats au Haut-Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan peuplée majoritairement d'Arméniens, pour trouver refuge à Goris, en Arménie. Les hôtels de la ville étant saturés, une crèche municipale accueille les derniers venus.

Après plus de quatre semaines de combats, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan se poursuit dans le Haut-Karabakh et de nombreux habitants de la région fuient les bombardements. Des familles de déplacés ont pris la direction de l'ouest pour rejoindre Goris, la première grande ville après la frontière arménienne.

La ville touristique accueille désormais des milliers d'entre eux. Certains ont trouvé refuge dans les hôtels de Goris, d'autres sont logés dans la crèche municipale. Ils représentent aujourd'hui 10 % de la population locale.

Avec l’échec des trêves humanitaires et la poursuite des combats, leur avenir semble très incertain. Certaines mères de familles présentes à Goris ont laissé mari, père et frères au combat, aussi nombre d'entre elles souhaitent rester près de la frontière. Tous souhaitent que la communauté internationale parvienne enfin à mettre un terme aux affrontements.

