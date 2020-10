L'actu en dessin : frappée par une deuxième vague, l'Europe se reconfine peu à peu

Cette semaine, Cartooning for Peace s'intéresse à la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 en Europe et aux pays qui ont décidé de se reconfiner.

"46 % des cas positifs dans le monde viennent d’Europe", avertissait cette semaine l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour mettre en garde contre une recrudescence de l’épidémie de Covid-19. Surprise, l’Europe se reconfine peu à peu face à la hausse préoccupante des cas de contamination.

La crainte de voir les hôpitaux débordés par une deuxième vague, que certains prédisent déjà comme plus meurtrière que la première, oblige les gouvernements à réagir. Des mesures de couvre-feu ont été adoptées par plusieurs pays mais déjà l’Irlande, le pays de Galles et la France ont décidé de se reconfiner pour tenter de mettre un coup de frein à la progression de l’épidémie.

Les établissements scolaires restent heureusement ouverts, comme le préconisent l’ONU et l’Unicef. Il n’en reste pas moins que l’épuisement des soignants, les graves difficultés économiques qui touchent de nombreux secteurs et la vie sous contrainte, à l’approche de l’hiver, pèsent très lourd sur le moral des populations avec la lourde sensation d’un perpétuel recommencement ou d’un jour sans fin.

Pour Cartooning for Peace, Sherif Arafa transforme cette semaine les chercheurs en pompiers tentant d'éteindre la pandémie de Covid-19. Cet Égyptien est un dessinateur éditorialiste, un auteur de développement personnel et un orateur. Titulaire d’un MBA en ressources humaines, d'un master en psychologie positive appliquée et d'une licence en chirurgie orale et dentaire, Sherif Arafa a quitté sa profession de dentiste afin de partager sa vision, aider au développement de l’ouverture d’esprit, de la tolérance et critiquer l’extrémisme dans ses livres et ses dessins. Il a remporté de nombreux prix tels que le Mahmoud Kahil Award, le Teriam Omran Award, l'Arab Cartoon Award et a été nommé pour l'Arab Journalism Award.

