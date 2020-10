Séisme en mer Égée : plusieurs victimes, la Grèce et la Turquie "prêtes à s'aider"

La mer Égée a été secouée par un puissant séisme, le 30 octobre 2020. Plusieurs bâtiments se sont effondrés dans la ville turque d'Izmir. © DHA, AFP

Un puissant séisme a secoué la mer Égée, vendredi, provoquant un mini-tsunami sur l'île grecque de Samos et l'effondrement de plusieurs bâtiments dans la ville turque d'Izmir. Face à la catastrophe et malgré les récentes tensions, la Grèce et la Turquie se sont engagées à s'aider mutuellement.