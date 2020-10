Séisme en mer Égée : le bilan provisoire s’alourdit, course contre la montre des secouristes

Les opérations de sauvetage ont lieu sur un site après qu'un tremblement de terre ait frappé la mer Égée, dans la province côtière d'Izmir, en Turquie, le 31 octobre 2020. © Kemal Aslan, Reuters

Le bilan provisoire du puissant séisme qui a secoué la mer Égée, vendredi 30 octobre, a été revu à la hausse avec au moins 26 morts et plus de 800 blessés en Turquie et en Grèce voisine. De leur côté, les secouristes turcs sont engagés dans une course contre la montre pour extraire des survivants des décombres.