Trois jours après le séisme, deux enfants retrouvés vivants sous les décombres en Turquie

Les secouristes ont extirpé deux enfants en vie des décombres d'immeubles effondrés dans la province d'Izmir, près de trois jours après un puissant séisme en mer Égée. Il a fait 91 morts en Turquie et deux autres sur une île grecque.

Les opérations de secours se sont poursuivies, lundi 2 novembre, dans les décombres de huit bâtiments d'Izmir, ville de l'ouest de la Turquie, alors que le bilan du puissant séisme qui a secoué la région de la mer Égée s'est alourdi à 91 morts.

Deux enfants ont été extirpés en vie des ruines d'immeubles effondrés de cette ville turque. Une fillette de 3 ans, Elif Perincek, a été secourue dans le district de Bayrakli, soixante-cinq heures après le tremblement de terre et transportée à l'hôpital. Les médias turcs ont diffusé des images de la fillette enveloppée dans une couverture en train d'être évacuée sous les applaudissements d'un groupe de secouristes.

Elif Perincek est la 106e personne à avoir été retrouvée en vie dans les décombres des bâtiments détruits ou endommagés par le tremblement de terre, qui a frappé vendredi la province d'Izmir et l'île grecque de Samos.

Parmi les personnes secourues figurent la mère, les deux sœurs et le frère d'Elif Perincek, soustraits des décombres samedi soir. Le frère est toutefois décédé peu après, selon la télévision d'Etat, la TRT. Le pompier qui a retrouvé la fillette, Muammer Celik, a affirmé à l'AFP qu'il avait cru dans un premier temps qu'elle était décédée.

"On a pensé qu'elle était morte, j'ai demandé une housse mortuaire et une couverture. Mais après avoir découpé le métal, j'ai voulu essuyer la poussière qui la couvrait et quand j'ai tendu ma main elle a saisi mon pouce tout d'un coup", a-t-il raconté. "À ce moment-là, je me suis figé, mes collègues aussi, avant de pleurer de joie. Elif a seulement lâché ma main une fois qu'on l'a évacuée vers une tente", a-t-il ajouté.

Quelques heures avant le sauvetage d'Elif, les secouristes ont retiré une autre fillette en vie, Idil Sirin, 14 ans, des décombres d'un autre immeuble. Mais la joie de la famille fut de courte durée puisque la soeur d'Idil, Ipek, a été retrouvée morte sous les ruines, a rapporté le quotidien Hurriyet.

Un lourd bilan

Le tremblement a fait au moins 91 morts en Turquie selon le dernier bilan publié lundi. Deux autres personnes sont décédées sur l'île grecque de Samos. Environ 1 000 personnes ont en outré été blessées en Turquie, dont plus de 200 sont toujours hospitalisées. Selon les autorités turques, 1 864 tentes ont été installées dans la région d'Izmir et hébergent à ce jour quelque 5 000 personnes dont les logements ont été détruits ou endommagés.

Les secouristes continuaient de fouiller lundi les décombres dans l'espoir de retrouver d'autres survivants. Munis d'appareils de détection acoustique, les secouristes enjoignaient régulièrement la foule de se taire pour pouvoir détecter même les sons les plus faibles provenant des décombres. Certains d'entre eux demandaient à l'aide de mégaphones aux éventuels survivants d'essayer de crier pour se faire localiser.

Les autorités ont par ailleurs arrêté neuf entrepreneurs dans le cadre d'une enquête en lien avec le tremblement de terre portant sur la construction à Izmir d'immeubles qui ne répondaient pas aux normes anti-sismiques en vigueur en Turquie, selon l'agence étatique Anadolu.

