Séisme en mer Égée : le bilan atteint les 100 morts, près d'un millier de blessés

Le bilan du puissant séisme qui a frappé vendredi la région de la mer Égée s'est alourdi à 100 morts, a rapporté mardi l'agence turque de gestion des catastrophes (Afad), qui dénombre également près d'un millier de blessés.

Le séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter survenu vendredi a également blessé 994 personnes, dont 147 sont encore à l'hôpital, a ajouté l'Afad.

Elle a indiqué que les opérations de recherche se poursuivaient dans cinq bâtiments d'Izmir. Plus de 3 500 tentes et quelque 13 000 lits provisoires ont été installés.

Un séisme ressenti jusqu'en Grèce

Deux adolescents ont aussi été tués sur l'île grecque de Samos, ont déclaré les autorités.

Il s'agit du séisme le plus meurtrier en Turquie depuis près d'une décennie. Un tremblement de terre dans l'est du pays en 2011 avait causé plus de 500 morts.

