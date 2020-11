La France et la Russie insistent sur "la nécessité de mettre fin aux combats" au Haut-Karabakh

Lors d'un entretien téléphonique, les présidents français et russe, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, ont insisté sur la nécessité "de mettre fin aux combats" au Haut-Karabakh

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont une nouvelle fois insisté samedi 7 novembre lors d'un entretien téléphonique sur "la nécessité de mettre fin aux combats" au Haut-Karabakh, encore théâtre de violents affrontements entre troupes azerbaïdjanaises et soldats de la république sécessionniste, a indiqué la présidence française.

Les présidents français et russe "ont échangé en détail sur la crise du Haut-Karabakh et ont convenu de la nécessité de mettre fin aux combats, afin de permettre le retour à des négociations sur une base réaliste", a précisé l'Élysée, rappelant que l'objectif principal consistait à "assurer le maintien des populations arméniennes sur cette terre et la fin des souffrances pour les populations civiles".

L'Arménie a rapporté samedi que de nouveaux "violents combats" opposaient les troupes azerbaïdjanaises aux soldats de la république sécessionniste du Haut-Karabakh, région majoritairement peuplée d'Arméniens, de l'Azerbaïdjan.

Depuis la reprise le 27 septembre des combats, qui ont fait plus de 1 250 morts, les forces azerbaïdjanaises ont regagné d'importantes portions de territoires au sud de la région. Trois tentatives de trêve humanitaire négociées respectivement sous l'égide de la Russie, de la France et des États-Unis, ont volé en éclats. La Russie est liée à Erevan par un traité de sécurité collective, mais a affirmé par le passé qu'il ne s'étendait pas au Haut-Karabakh.

Dans un communiqué à part, le ministère des Affaires étrangères a exprimé "sa très forte préoccupation concernant l'offensive militaire en cours en direction de la ville de Chouchi".

"La poursuite de bombardements contre des centres urbains est inacceptable au regard des risques de victimes civiles", a ajouté le texte. "Nous attendons que les parties reviennent sans délai à la mise en œuvre de leurs engagements de cessez-le-feu humanitaire pris à plusieurs reprises devant les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE, et une nouvelle fois le 31 octobre à Genève.

Le Donbass également évoqué

Selon la présidence française, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont également abordé le Donbass, l'est rebelle prorusse de l'Ukraine, pour se féliciter du cessez-le-feu en place depuis le 27 juillet, "ce qui représente un résultat concret du travail mené par le format de Normandie", la configuration diplomatique rassemblent Russie, Ukraine, Allemagne et France.

"Le président de la République a dit sa détermination à poursuivre les efforts de négociation dans ce cadre et a appelé le président Poutine à soutenir cet objectif", a ajouté la présidence française.

Emmanuel Macron s'était déjà entretenu jeudi avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, au sujet des mesures à prendre sur le terrain afin de poursuivre la mise en œuvre des décisions prises en décembre 2019 lors du sommet de Paris.

Élu en avril 2019 à la présidence, Volodymyr Zelensky affiche son ambition de mettre fin à cette guerre qui a débuté en 2014 et fait plus de 13 000 morts et environ 1,5 million de déplacés en six ans.

