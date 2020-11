Covid-19 : l'Allemagne franchit la barre du million de personnes infectées

Frappé de plein fouet par la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, l'Allemagne a franchi la barre du million de personnes testées positives au Covid-19, dans une Europe qui assouplit avec précaution ses restrictions.

L'Allemagne, touchée par la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, a dépassé vendredi 27 novembre, le seuil du million de personnes testées positives au coronavirus, alors que ses voisins européens commencent à lever peu à peu les restrictions et que le monde entier attend l'arrivée des vaccins, pour fin décembre ou début janvier.

Cependant, des incertitudes demeurent : le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford nécessite "une étude supplémentaire", a déclaré jeudi le directeur général du groupe, après des critiques concernant les résultats annoncés. Le gouvernement britannique a annoncé vendredi avoir demandé à l'Autorité de réglementation sanitaire des médicaments (MHRA) d'évaluer le vaccin.

Si l'Allemagne a longtemps été considérée comme l'un des bons élèves européens de la gestion de l'épidémie, la deuxième vague s'abat de plein fouet sur le pays. Les autorités ont décidé de prolonger jusqu'à début janvier ses restrictions, entre fermeture des bars et des restaurants et limitations de participants à des réunions privées.

"Nous devons encore faire des efforts […] le nombre d'infections quotidiennes se situe encore à un niveau beaucoup trop élevé", avait déclaré la chancelière Angela Merkel mercredi soir à l'issue de plus de sept heures de discussions avec les dirigeants des 16 Länders allemands.

Ayant invité sa population à ne pas partir à l'étranger durant les vacances de Noël, en particulier au ski, Berlin va demander à l'Union européenne d'interdire jusqu'au 10 janvier les séjours en stations de sports d'hiver, propices à la propagation du virus.

Mais l'Autriche voisine est sur une autre ligne et prévoit l'ouverture de ses pistes. Et en France, les stations pourront rouvrir pendant les fêtes, mais les remontées mécaniques resteront fermées.

Ailleurs dans le monde : amélioration en France, réouverture des magasins en Angleterre

En France justement, la situation s'améliore légèrement. Si cela se confirme, le confinement sera levé le 15 décembre pour être remplacé par un couvre-feu national, avec une exception pour les soirées du 24 et du 31 décembre.

Les petits commerces pourront rouvrir dès samedi, et les déplacements seront permis dans un rayon de 20 kilomètres et pendant trois heures. En revanche bars, restaurants et salles de sport garderont portes closes, au moins jusqu'au 20 janvier.

Après quatre semaines de confinement, l'Angleterre va aussi rouvrir début décembre les magasins non essentiels et mener un programme de dépistage massif, mais la grande majorité des habitants continueront de vivre sous de sévères restrictions.

Les États-Unis ont de leur côté fêté Thanksgiving jeudi dans une ambiance contrastée, avant le Black Friday prévu vendredi. La célèbre parade aux ballons géants qui réunit habituellement des millions de personnes dans les rues de New York s'est tenue sans public. Elle a été diffusée en ligne, une grande partie de l'animation ayant été filmée en avance.

Les Américains, qui ont l'habitude de se réunir en famille autour d'une dinde en ce jour férié, ont reçu deux sons de cloche. Du côté du président élu Joe Biden, il s'agissait de "sacrifice" en évitant de se déplacer. Le président sortant Donald Trump, lui, avait encouragé dès mercredi "tous les Américains à se rassembler, chez eux et dans des lieux de culte".

Ailleurs dans le monde, la Russie a battu jeudi un nouveau record de contaminations et de décès quotidiens, et la Corée du Sud a fait état le même jour du nombre le plus élevé de nouveaux cas depuis mars.

En Colombie, la justice a ordonné au gouvernement de réimposer "immédiatement" un test négatif au coronavirus pour pour pouvoir entrer dans le pays, une décision saluée par le secteur médical.

