L'Azerbaïdjan reprend un troisième district voisin du Haut-Karabakh

Un supposé engin militaire arménien détruit dans la campagne de Hadrut et Khojavend, le 30 novembre 2020.

Les forces azerbaïdjanaises sont entrées mardi dans le montagneux Latchin, le dernier des trois districts que l'Arménie s'est engagée à rendre à Bakou, conformément à l'accord de cessez-le-feu du 9 novembre. Ces trois districts constituaient une zone tampon qui entourait le Haut-Karabakh.

Les forces azerbaïdjanaises ont annoncé leur entrée mardi 1er décembre dans le district de Latchin, troisième et dernier des trois districts rétrocédés par l'Arménie, près du Haut-Karabakh, conformément à l'accord de fin des hostilités signé le 9 novembre sous patronage russe.

"Des unités de l'armée azerbaïdjanaise sont entrées dans le district de Latchin le 1er décembre", a indiqué le ministère azerbaïdjanais de la Défense dans un communiqué.

Le district de Latchin, comme celui d'Aghdam rendu le 20 novembre et celui de Kalbajar rétrocédé le 25 novembre, constituait une zone tampon qui entourait la république autoproclamée, en majorité peuplée d'Arméniens, du Haut-Karabakh depuis la fin d'une première guerre en 1994.

Quatre autre districts ayant le même rôle ont été repris par Bakou au cours des six semaines d'intenses combats ayant opposé les deux camps depuis fin septembre, qui ont fait plusieurs milliers de morts.

Corridor

Montagneux et actuellement enneigé, le district de Latchin, qui court du nord au sud jusqu'à l'Iran, le long de la frontière est de l'Arménie, est surtout connu grâce au corridor du même nom. Contrôlé par les forces russes de la paix, ce corridor est désormais l'unique route reliant le Haut-Karabakh à l'Arménie.

Peu après l'annonce de Bakou, une colonne de camions militaires azerbaïdjanais, encadrée par des véhicules des forces russes, traversait la ville de Latchin (Berdzor en arménien), selon un journaliste de l'AFP.

Les habitants n'ont pas attendu pour quitter les lieux, en détruisant et désossant les maisons et les infrastructures des terres qu'ils quittent. Ce weekend, des hommes abattaient des sapins à la tronçonneuse, emportant le bois pour se chauffer.

"Nous avons notifié à tous les habitants du district qu'ils devaient partir avant 18 h ce lundi. C'est valable aussi pour les villages de Sus et Aghavno", a affirmé lundi à l'AFP Davit Davtian, membre du personnel dans l'administration du district. Dimanche pourtant, le chef de l'administration du district avait indiqué à l'AFP que ces deux villages n'étaient pas concernés par la rétrocession.

"Je ne sais pas où aller"

"Pour la ville de Berdzor (Latchin), 200 personnes utiles à l'administration (gaz, électricité, routes...) peuvent rester. On va donner leurs noms aux soldats russes (de la paix) et ces personnes auront un laisser-passer", ajoute Davit Davtian. Mais il y a aussi des habitants qui restent car ils n'ont nulle part d'autre où aller. Ceux-là "nous ont dit qu'ils restaient et qu'ils verraient ce qui se passera mardi", a expliqué Davit Davtian.

Dans le village d'Aghavno, situé au bord de la route du corridor, des habitants quittaient leurs maisons lundi, chargeant leurs meubles et du bois dans des camions et des voitures. Araksia Gyokchakian, 60 ans, fait partie de ceux qui vont rester : "Je ne sais pas où aller. Je suis restée ici pendant la guerre. C'est ma maison", dit-elle à l'AFP.

À la fin de la première guerre en 1994, l'exode inverse s'était produit, la population azerbaïdjanaise fuyant ces régions repeuplées ensuite par des Arméniens.

Le cessez-le-feu du 9 novembre, signé alors que la situation militaire était catastrophique pour l'Arménie, consacre la victoire de l'Azerbaïdjan et lui accorde d'importants gains territoriaux. Il permet néanmoins la survie du Haut-Karabakh, amoindri, et voit le déploiement de 2 000 soldats russes de maintien de la paix.

