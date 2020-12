Rendez-vous de la dernière chance à Bruxelles pour trouver un accord post-Brexit

Boris Johnson à Londres le 8 décembre 2020. © Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Pierre BENAZET 8 mn

Une rencontre organisée mercredi à Bruxelles entre le Premier ministre britannique et a présidente de la Commission européenne a pour objectif de voir si les blocages les plus importants peuvent être levés et d'éviter de boucler les négociations post-Brexit sans accord.