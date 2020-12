Plan de relance de l'UE : après le veto, l'heure du compromis pour la Pologne et la Hongrie

Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles, en Belgique, le 21 août 2020. © Yves Herman, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 8 mn

Malgré l'esquisse d'un accord, évoquée mercredi, Budapest et Varsovie se sont attiré les foudres de leurs opinions en bloquant le plan de relance de l'Union européenne. Une possible erreur stratégique sur fond de pandémie et autres revers internes.