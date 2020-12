Brexit : la probabilité d'un "no deal" se renforce

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'entretient avec le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, et le président du Parlement européen, David-Maria Sassoli, à Bruxelles, en Belgique, le 10 décembre 2020. © Reuters, Olivier Matthys

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

À Bruxelles, le risque d'absence d'accord sur la future relation commerciale entre Londres et les 27 se dessine progressivement. La présidente de la Commission européenne a affirmé aux dirigeants des 27, vendredi, qu'il y avait "plus de probabilité pour un no deal que pour un deal", ont confié à l'AFP plusieurs participants.