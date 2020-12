Covid-19 : l'Allemagne se reconfine avant les fêtes de fin d'année

Les rues vides de la ville de Cologne au premier jour du reconfinement en Allemagne, le 16 décembre 2020. © Martin Meissner, AP

Texte par : FRANCE 24

L'Allemagne est entrée mercredi dans un reconfinement partiel pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19. Le pays doit faire face à un nombre record de décès : 950 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures et la situation dans les services de soins intensifs est de plus en plus préoccupante.