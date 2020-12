Covid-19 : l'OMS recommande le port du masque lors des fêtes de Noël

L'Organisation mondiale de la santé préconise le port du masque lors des réunions familiales de Noël et des fêtes de fin d'année en Europe, a-t-elle annoncé mercredi, avertissant d'un "risque élevé" de nouveau rebond de l'épidémie début 2021.

Des repas masqués pour les fêtes de fin d'année. Voilà la dernière recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a averti, mercredi 16 décembre, d'un "risque élevé" de nouveau rebond de l'épidémie de Covid-19 début 2021.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle en Europe, "il existe un risque élevé de nouvelle résurgence dans les premières semaines et les premiers mois de 2021", a indiqué la branche européenne de l'OMS dans un communiqué, où elle préconise de "porter un masque et pratiquer la distanciation sociale" lors des fêtes à venir.

"Il peut sembler gênant de porter un masque et de pratiquer la distanciation physique en présence d'amis et de membres de la famille, mais cela contribue grandement à garantir que chacun reste en sécurité et en bonne santé", a assuré l'organisation.

Bien ventiler les lieux clos

Dans la mesure du possible, les rassemblements doivent avoir lieu en extérieur. Si elles ont lieu en intérieur, il importe de limiter le nombre d'invités et de bien ventiler pour limiter les risques, conseille-t-elle.

La zone Europe de l'OMS, qui comprend 53 pays dont la Russie, a enregistré plus de 22 millions de cas et près de 500 000 morts depuis le début de la pandémie, d'après le tableau de surveillance de l'organisation.

Au cours des sept derniers jours, près de 1,7 million de nouveaux cas ont été enregistrés, ainsi que plus de 34 500 morts.

À l'approche des fêtes de Noël, de nouvelles batteries de restrictions entrent en vigueur mercredi dans plusieurs pays européens pour juguler un niveau de contaminations au Covid-19 jugé préoccupant, avec notamment la fermeture des commerces non essentiels en Allemagne et des pubs et restaurants au Royaume-Uni.

