Covid-19: Londres et le sud-est de l'Angleterre reconfinés dès dimanche

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé, samedi, le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre dès dimanche afin de juguler une remontée des cas d'infections au Covid-19. Un coup dur aux retrouvailles de Noël justifié par la circulation d'une nouvelle variante du coronavirus.

Devant la résurgence de l'épidémie de Covid-19 outre-Manche, le Premier ministre britannique Boris Johnson a dû se résoudre, samedi 19 décembre, à reconfiner Londres et le sud-est de l'Angleterre dès dimanche. Ce coup de grâce aux retrouvailles de Noël a été justifié en partie par l'apparition d'une nouvelle variante du coronavirus.

"Il semble que cette propagation est désormais alimentée par une nouvelle variante du virus", qui se transmet "bien plus facilement", a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse. "Rien n'indique qu'il est plus mortel ou qu'il cause une forme plus sévère de la maladie" ou qu'il réduit l'efficacité des vaccins, a-t-il toutefois ajouté.

Déjà soumis à de contraignantes restrictions, les habitants de la capitale et du sud-est de l'Angleterre vont être placés sous un nouveau niveau d'alerte, le quatrième et plus élevé. Ils auront pour consigne de rester chez eux et les commerces non essentiels ne pourront plus rouvrir après avoir baissé le rideau samedi, mettant un terme aux achats de Noël de dernière minute.

Les pubs, restaurants et musées y étaient déjà fermés depuis le week end dernier.

Tous les déplacements en dehors de cette zone, que ce soit pour aller ailleurs au Royaume-Uni ou à l'étranger, seront interdits.

Rejeté il y a encore quelques jours par Boris Johnson, un strict tour de vis est donné au relâchement qui était prévu pour permettre jusqu'à trois foyers de se retrouver pendant cinq jours autour de Noël.

Désormais, tout rassemblement est interdit pour Noël dans le niveau d'alerte le plus élevé, tandis que les retrouvailles devront se concentrer sur un seul jour dans les autres.

Le Royaume-Uni est le pays d'Europe le plus durement touché avec l'Italie, avec plus de 67.000 morts. Le seuil des deux millions de cas enregistrés a été franchi samedi.

