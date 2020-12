ÉMISSION SPÉCIALE

Un Noël pas comme les autres

Texte par : Stéphanie ANTOINE Suivre 29 mn

En pleine deuxième vague de la pandémie, France 24 a uni ses forces à celles de ses confrères des médias francophones publics - France Télévisions, RTBF pour la Belgique, RTS pour la Suisse, Radio Canada au Québec et TV5 Monde - pour lever le voile sur ce Noël en partie confiné qui nous attend. Au menu : six reportages, qui traduisent six regards différents sur notre quotidien en cette fin d’année inédite.