Brexit : "phase finale" des négociations entre Londres et Bruxelles

Le marathon du Brexit se rapproche de la ligne d'arrivée le 23 décembre 2020. © Olivier Hoslet/POOL/AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 7 mn

Après dix mois de négociations laborieuses, l'Union européenne et le Royaume-Uni semblaient mercredi proches d'un accord sur leur future relation commerciale, qui leur permettrait d'éviter in extremis un "no deal" avant la rupture définitive le 31 décembre.