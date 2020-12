Que contient l'accord post-Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni ?

Le Premier ministre britannique Boris Johnson à la fin de sa conférence de presse, le 24 décembre 2020. © Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Pierre BENAZET 6 mn

L'Union européenne et le Royaume-Uni ont conclu jeudi un accord in extremis sur leurs futures relations commerciales éloignant ainsi la perspectived'un divorce chaotique au terme d'un feuilleton qui a porté un rude coup au projet d'unité européenne. Retour sur ce texte déterminant pour l'avenir des Britanniques et des Européens.