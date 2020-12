Dans son message de Noël, le pape François appelle à la "fraternité" et à "désamorcer les tensions"

Le pape François lors de son traditionnel message de Noël, le 25 décembre 2020, au Vatican. © Vatican Media, AFP

Dans son traditionnel message de Noël, suivi de la bénédiction "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde), le pape François a insisté, vendredi, sur le "besoin de fraternité" à travers les continents, et exprimé l'espoir que Noël "soit propice à désamorcer les tensions dans tout le Moyen-Orient et en Méditerranée orientale".