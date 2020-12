Accord post-Brexit : ce qui change au 1er janvier 2021

Le 31 décembre 2020 s’achève la période de transition du Brexit, au terme de laquelle entrent en vigueur les nouvelles règles de l’accord négocié entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. France 24 fait le point sur les principaux points du divorce et ses conséquences.

Après quatre ans de négociations, et un accord arraché à la veille de Noël, l’Union européenne et le Royaume-Uni entérinent leur divorce. À partir du 1er janvier 2021, les règles européennes cessent de s’appliquer sur le territoire britannique et le nouvel accord entre en vigueur. Si tout a été fait pour éviter une sortie sèche du Royaume-Uni et épargner les accords commerciaux, des changements interviendront pour la circulation des personnes, des biens ou encore sur la coopération stratégique.

Retour du passeport. Si, dans un premier temps, les citoyens européens peuvent toujours entrer au Royaume-Uni avec leur carte d’identité, le passeport deviendra nécessaire à partir du 1 er octobre 2021, sans visa. Les séjours seront limités à 90 jours sur une période de 180 jours sauf cas particuliers (visa longue durée ou titre de séjour). La même règle sera appliquée aux Britanniques voyageant en Europe. Si les contrôles sont rétablis aux frontières, les deux parties n’ont pas souhaité réduire leurs connectivités aérienne, routière, ferroviaire ou maritime.

Ce que contient l'accord post-Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni. © france 24

