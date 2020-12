En direct : édition spéciale Brexit, le Royaume-Uni quitte le marché européen

Après quatre ans et demi de déchirements pour trouver un accord post-Brexit, le Royaume-Uni, sorti formellement de l'Union européenne le 31 janvier 2020, quitte le marché unique, l'union douanière et le programme d'échanges d'étudiants Erasmus. Suivez notre édition spéciale en direct.

L'Union européenne a perdu son premier membre. Le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l'UE le 31 janvier 2020, sort du marché unique. À cette occasion, France 24 consacre une édition spéciale présentée par Caroline de Camaret.

Entourée de Catherine Mathieu, économiste à l’OFCE, de Meredith Ruleman, étudiante anglaise à Paris 3, Guillaume Klossa, président et fondateur d'EuropaNova, de Catherine Barnard, professeure de droit européen à Cambridge et de nos correspondants, Caroline de Camaret revient sur 47 années d'intégration européenne et sur ce Brexit scellé par un accord de libre-échange le 24 décembre dernier.

Ce que contient l'accord post-Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni. © france 24

