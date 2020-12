Brexit : le Royaume-Uni a quitté le marché européen, retrouvez notre édition spéciale

Après quatre ans et demi de déchirements pour trouver un accord post-Brexit, le Royaume-Uni, sorti formellement de l'Union européenne le 31 janvier 2020, a quitté le marché unique, l'union douanière et le programme d'échanges d'étudiants Erasmus. Retrouvez notre édition spéciale.

L'Union européenne a perdu son premier membre. Le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l'UE le 31 janvier 2020, est sorti du marché unique lors du passage à l'année 2021. À cette occasion, France 24 a consacré une édition spéciale présentée par Caroline de Camaret.

Entourée de Catherine Mathieu, économiste à l’OFCE, de Meredith Ruleman, étudiante anglaise à Paris III, Guillaume Klossa, président et fondateur d'EuropaNova, de Catherine Barnard, professeure de droit européen à Cambridge et de nos correspondants, Caroline de Camaret est revenue sur 47 années d'intégration européenne et sur ce Brexit scellé par un accord de libre-échange le 24 décembre dernier.

