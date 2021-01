Covid-19 : le Royaume-Uni commence à injecter le vaccin AstraZeneca/Oxford

Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à déployer, à partir du lundi 4 janvier 2021, le vaccin contre le Covid-19 du groupe pharmaceutique AstraZeneca et de l'université d'Oxford. © John Cairns, AFP

FRANCE 24

Le Royaume-Uni est devenu lundi le premier pays au monde à déployer le vaccin contre le Covid-19 du groupe pharmaceutique AstraZeneca et de l'université d'Oxford, moins cher et plus facilement transportable. Il avait déjà été le premier pays à utiliser le vaccin de Pfizer/BioNTech, le mois dernier.