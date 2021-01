Espagne : des chutes de neige inédites à Madrid depuis 50 ans

Automobilistes bloqués, aéroport fermé, skieurs ou traîneau dans les rues et mobilisation de l'armée : une tempête de neige paralysait samedi une partie de l'Espagne dont Madrid, où le pire restait à venir en raison des fortes chutes encore prévues dans la journée.

La capitale espagnole recouverte par un manteau neigeux : l'événement était inédit depuis un demi-siècle. À Madrid, des habitants ont sorti leurs skis, samedi 9 janvier, comme sur la célèbre place de la Puerta del Sol, tandis que les images d'un homme conduisant un traîneau tiré par cinq chiens ont fait la joie des réseaux sociaux.

La Puerta de Alcalá. Imágenes que parecen de otra época. Cuidado con árboles, aceras y cornisas. #NieveenMadrid #Nieve #Filomena pic.twitter.com/czPlv9bfJl — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) January 9, 2021

En raison de ces chutes de neige historiques, les plus importantes depuis 1971 en Espagne, cinq régions du centre du pays, dont celle de Madrid, ont été placées en alerte rouge samedi matin.

Dans la capitale, "la situation est d'une extrême gravité", a mis en garde son maire, José Luis Martinez-Almeida, sur Twitter, appelant les habitants à ne pas sortir de chez eux alors que les bourrasques chargées de flocons continuaient de s'abattre sur la ville sans discontinuer depuis vendredi soir.

Les parcs y sont fermés, les bus publics suspendus tout comme la collecte des ordures.

L'aéroport international de Madrid-Barajas, fermé depuis vendredi soir, va garder portes closes samedi pour des "raisons de sécurité" alors qu'une trentaine de vols ont déjà été annulés vendredi et presque autant ont dû atterrir ailleurs.

Aeroport L'aéroport de Madrid Barajas restera fermé toute la journée de samedi en raison de la tempête de neige. ✈️🇪🇸

Compte tenu de l'intensité de la neige et des prévisions pour les prochaines heures, les gestionnaires de l'aéroport ont décidé de garder la plateforme fermée.#avegeeks pic.twitter.com/18Yay4amCQ — Gate 7 (@Gate7tweet) January 9, 2021

Arrivée à l'aéroport vendredi à 17 h, Covadonga Solares, 24 ans, a raconté à l'AFP être montée à bord de son avion et y être restée "3 heures 30 sans informations" en attendant que la piste soit déneigée. La jeune femme et tous les autres passagers du vol ont finalement été ramenés à l'intérieur de l'aéroport, où ils ont dormi "sur les tapis roulants et les comptoirs" du terminal.

L'avion qui transportait les joueurs de l'équipe basque de Bilbao n'a, lui, pu pas pu atterrir dans la capitale et le match du championnat de football espagnol contre Atletico Madrid face à Bilbao a été reporté sine die. La rencontre de handball Espagne-Croatie, prévu samedi à 18 h à Madrid, a également été annulée, a indiqué la fédération espagnole.

Plusieurs régions fortement touchées

"Évitons les déplacements et suivons les indications des services d'urgence. Faisons preuve de la plus grande vigilance face à la tempête Filomena", a de son côté tweeté le Premier ministre Pedro Sanchez, saluant le travail des "professionnels qui tentent de venir en aide aux personnes coincées par la neige".

"Devant la situation provoquée par la bourrasque Filomena", tous les trains arrivant ou partant de Madrid ont été annulés, a indiqué pour sa part la société ferroviaire nationale Renfe, tandis qu'au moins deux lignes du métro ont vu une partie de leur trafic interrompu dans la capitale.

Les services d'urgence de la région de Madrid ont indiqué avoir "travaillé toute la nuit à venir en aide" aux automobilistes bloqués et avoir "libéré 1 000 véhicules", demandant aux autres de "rester patients". Outre Madrid, l'Aragon, la région de Valence et celle de Castille-La Manche et la Catalogne ont été les zones les plus touchées par cette tempête due à une interaction entre un flux d'air très humide et relativement doux venant du sud-est et une masse d'air très froid.

Au total, 36 des 50 provinces espagnoles sont concernées par des alertes à la neige. La Catalogne a interdit la circulation des poids lourds, tout comme la Castille-La Manche, qui a en outre indiqué que 1 300 camions étaient actuellement stationnés dans plusieurs zones de la région.

Avec AFP

