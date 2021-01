REPORTAGE

Covid-19 en Allemagne : vers un confinement plus strict ?

File d'attente devant l'entrée d'un centre de vaccination contre le Covid-19 à Berlin, en Allemagne, le 14 janvier 2021. © Michael Sohn, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Anne MAILLIET 3 mn

La courbe épidémique ne diminue pas en Allemagne malgré la fermeture des écoles et de tous les lieux non essentiels. Alors qu'Angela Merkel et les présidents de région ont prévu de se retrouver le 25 janvier pour discuter de la suite du confinement, les Allemands se préparent à un prolongement des restrictions. Reportage d'Anne Mailliet.