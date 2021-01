Covid-19 : les masques FFP2 désormais obligatoires en Autriche

Les Autrichiens ont troqué, lundi, leurs masques en tissu pour des protections FFP2, désormais obligatoires pour les plus de 14 ans dans les transports, les magasins, les lieux de prestation de services et les cabinets médicaux.

Publicité Lire la suite

En Autriche, le masque FFP2, plus filtrant, est devenu obligatoire, lundi 25 janvier, dans les transports publics, les magasins, les services et les cabinets médicaux.

La mise en place de cette nouvelle mesure, qui reste peu répandue en Europe, ne suscite pas de réel débat dans le pays, alors que "la régulation fait en sorte que les masques soient vendus à prix coûtant" (soit 59 centimes d'euros), commente une autre passante, Dorothea, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

Il faut dorénavant porter ces masques plus filtrants — qui bloquent 94% des aérosols, les particules les plus fines (autour de 0,6 micromètre) — dans les bus, tramways, trains et métros. La mesure s'applique aussi dans les supermarchés et chez les prestataires de services comme les garagistes et les professionnels de santé.

Les enseignants, les travailleurs en entrepôts ainsi que les personnes du service public en contact avec la population doivent également s'y plier sur leur lieu de travail, à moins de pouvoir respecter une distance de deux mètres.

La Bavière voisine impose le FFP2

Les femmes enceintes et les personnes présentant des contre-indications médicales sont exemptées, tout comme les personnels qui acceptent de se soumettre à des tests réguliers de dépistage du coronavirus. Chez le voisin allemand, en Bavière, les autorités ont également décidé d'imposer depuis lundi le port de masques FFP2 dans les bus, tramways, métros et tous les transports, ainsi que dans les commerces.

Malgré un troisième confinement mis en place après Noël et prolongé jusqu'au 8 février au moins, le nombre d'infections ne baisse guère en Autriche. Les nouvelles contaminations quotidiennes se situent autour de 130 pour 100 000 habitants. Or le gouvernement s'est fixé pour objectif de ne pas dépasser les 50.

Les écoles, musées, salles de sport, cinémas et magasins non essentiels sont actuellement fermés et les habitants appelés à limiter les contacts au maximum. Les sports d'hiver sont en revanche maintenus. Le ski, discipline de plein air, est jugé moins à risques.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne