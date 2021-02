Les libertés ont fortement reculé en 2020, notamment dans les démocraties

Une manifestante porte un masque de protection sur lequel est inscrit le mot "liberté", lors d'une manifestation à Bruxelles, le 31 janvier 2021. © Kenzo Tribouillard, AFP

Selon une étude du groupe britannique The Economist publiée mercredi, les libertés démocratiques et individuelles ont reculé dans près de 70 % des pays du monde en 2020, à cause des restrictions provoquées par la lutte contre la pandémie de coronavirus.