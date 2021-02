Affaire Navalny : la Russie ordonne l’expulsion de plusieurs diplomates européens

Des diplomates d'Allemagne, de Pologne et de Suède devront quitter la Russie, a indiqué, vendredi, le Kremlin, qui les accuse d'avoir participé à une manifestation en faveur de l'opposant incarcéré Alexeï Navalny. Une décision "fermement condamnée" par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite à Moscou.

Publicité Lire la suite

Des diplomates accusés d’avoir participer à des manifestations illégales. Vendredi 5 février, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé sa décision d’expulser plusieurs diplomates européens, notamment d'Allemagne, de Pologne et de Suède. Selon les autorités, ces derniers se sont rendus à des rassemblements "illégaux”, le 23 janvier, à Saint-Pétersbourg et Moscou, en soutien à l’opposant incarcéré Alexeï Navalny.

La diplomatie russe juge de "telles actions inacceptables et incompatibles avec leur statut diplomatique". "La partie russe s'attend à ce qu'à l'avenir les missions diplomatiques du Royaume de Suède, de la République de Pologne et de la République fédérale d'Allemagne et leurs personnels respectent scrupuleusement les normes de droit international", a-t-elle poursuivi.

"Nous réfutons l'affirmation russe selon laquelle le diplomate a participé à la manifestation", a réagi le ministère suédois des Affaires étrangères. "Si la Fédération de Russie ne reconsidère pas cette mesure, elle ne restera pas sans réponse", a de son côté menacé dans un communiqué le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas.

La chancelière Angela Merkel a fustigé "une expulsion injustifiée", montrant selon elle "une facette supplémentaire de ce qui se passe actuellement en Russie et qui a peu à voir avec un Etat de droit", lors d'une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron.

Le président français s'est lui-même dit "totalement en ligne et solidaire (de l'Allemagne) sur ce qu'il se passe en Russie" et condamné "avec la plus grande fermeté" l'expulsion des diplomates.

Josep Borrell "condamne fermement"

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a "fermement condamné" la décision de la Russie d'expulser trois diplomates européens, alors qu'il est en visite à Moscou, et a demandé que cette décision soit "reconsidérée", a annoncé son porte-parole.

"Josep Borrell a appris pendant sa réunion avec (le ministre des Affaires étrangères russe) Sergueï Lavrov que trois diplomates européens allaient être expulsés de Russie. Il a fermement condamné cette décision et a rejeté les allégations selon lesquelles ils auraient mené des activités incompatibles avec leur statut de diplomates étrangers", a déclaré Peter Stano.

Quelques heures plus tôt, Josep Borrell avait jugé que les relations avec la Russie était au "plus bas" du fait de l'empoisonnement et de l'emprisonnement d'Alexeï Navalny, tout en soulignant une volonté commune de coopérer.

Affaire Navalny: l'UE juge les relations avec Moscou "au plus bas" 08:26

Cette visite de Josep Borrell intervient alors que l'opposant russe est jugé à partir de vendredi dans une affaire de diffamation, quelques jours après avoir écopé d'une peine de près de trois ans de détention, dénoncée en Occident.

Malgré ce profond différend et ceux sur les dossiers ukrainien, syrien et libyen, les deux diplomates ont évoqué l'espoir de travailler ensemble dans d'autres domaines, notant l'exemple du vaccin russe anti-Covid, Spoutnik V.

"Nous avons relevé notre disposition à coopérer de manière pragmatique là où il y un intérêt commun", a indiqué Sergueï Lavrov, son homologue citant "la culture, la recherche, la santé, le Covid-19 et le climat".

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne