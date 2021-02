Selon Loukachenko, le "blitzkrieg" des Occidentaux contre la Biélorussie a échoué

Alexandre Loukachenko a qualifié de "blitzkrieg" de puissances étrangères, le grand mouvement de protestation contre sa réélection. "Une guerre éclair" qui, selon le président biélorusse, a échoué. Le régime est effet parvenu à étouffer la contestation en multipliant les arrestations dans les rangs de l'opposition.

Publicité Lire la suite

Une tentative de déstabilisation venue de l'étranger : voici comment Alexandre Loukachenko décrit le mouvement de protestation d'envergure ayant déstabilisé le pouvoir en 2020. Mais ce "blitzkrieg" ("guerre éclair") de puissances étrangères a échoué, a affirmé jeudi 11 février, le président biélorusse, qui compte bien rester l'homme fort du pays.

"La Biélorussie a subi une attaque des plus cruelles de l'extérieur", a déclaré Alexandre Loukachenko, estimant que les semaines de manifestations de dizaines de milliers de Biélorusses contre sa réélection en août étaient le résultat d'un complot occidental.

"Mais le Blitzkrieg a échoué, et nous avons conservé (le contrôle du) pays", a-t-il assuré lors d'un vaste congrès de cadres de son régime. "Malgré les tensions créées artificiellement dans la société par les forces extérieures, nous avons survécu."

Opposition muselée

Le président biélorusse avait promis de présenter des réformes institutionnelles et constitutionnelles à cette Assemblée populaire panbiélorusse. Jeudi, il a demandé aux délégués d'y "réfléchir".

"On doit attentivement étudier les questions de développement de la société, le rôle des citoyens dans la vie politique du pays, et réfléchir à la possibilité de corriger la loi fondamentale", a-t-il dit devant cette assemblée de 2 700 fidèles et en l'absence de tout opposant.

"Un jour vous élirez un autre Loukachenko, ou quelqu'un d'autre", a encore lâché celui qui dirige le pays sans partage depuis 1994.

Sa réélection controversée en août dernier, dénoncée comme frauduleuse par l'opposition et les pays occidentaux, a provoqué un mouvement de contestation sans précédent qui a secoué le pays pendant des semaines avec de grandes manifestations.

Mais le régime est parvenu à museler la contestation avec des interpellations de masse, des violences policières ainsi que les arrestations ou l'exil de toutes les figures du mouvement de protestation.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne