Covid-19 aux Pays-Bas : le tribunal ordonne la fin du couvre-feu controversé

Un tribunal de La Haye a statué, mardi, contre le couvre-feu imposé par le gouvernement néerlandais dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 estimant que cette mesure “abusive” devait être “immédiatement levée”. Le gouvernement a fait appel.

Publicité Lire la suite

Aux Pays-Bas, les opposants au couvre-feu imposé par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ont remporté une première bataille. Un tribunal de La Haye a statué, mardi 16 février, contre cette mesure, jugeant que le gouvernement a abusé d'une loi d'urgence afin d'instaurer le premier couvre-feu qu'a connu le pays depuis l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

L'affaire avait été portée devant la justice par Viruswaarheid ("Vérité sur le virus"), un groupe opposé aux mesures de lutte contre le Covid-19, dont l'instauration du couvre-feu, et qui a organisé de nombreuses manifestations depuis le début de la crise sanitaire.

"Le couvre-feu doit être levé immédiatement", a déclaré le tribunal dans un communiqué, estimant que le gouvernement a abusé de ses pouvoirs d'urgence.

"Le couvre-feu est une violation profonde du droit à la liberté de mouvement et à la vie privée" qui nécessite "un processus décisionnel très minutieux", a-t-il ajouté.

Le gouvernement néerlandais avait annoncé début février prolonger le couvre-feu national, en vigueur de 21 h à 4h30 depuis le 23 janvier, jusqu'au 2 mars.

Il a fait appel de la décision, et l'affaire est entendue depuis 16 h (15 h GMT) dans une cour d'appel de La Haye.

Au cours d'une conférence de presse, le Premier ministre, Mark Rutte, a appelé les Néerlandais à "continuer à respecter le couvre-feu"; même si la cour venait à rejeter son appel.

Même s'il devait s'avérer que le couvre-feu n'était basé sur une "base juridique" correcte, a déclaré Mark Rutte, "cela ne signifie pas que cette mesure n'est pas nécessaire."

Les pires émeutes depuis des décennies

Le groupe Viruswaarheid - anciennement connu sous le nom de Viruswaanzin ("Folie du virus") - organise depuis plusieurs mois des manifestations contre les mesures Covid-19.

Le groupe a été fondé par Willem Engel, un professeur de danse, devenu depuis l'un des plus influents opposants aux mesures anti-Covid-19.

"J'ai vraiment reçu des centaines, des milliers de messages de félicitations, les personnes sont très contentes, se sentent libérées", a affirmé Willem Engel, mardi, à l'AFP.

"Nous n'y sommes bien sûr pas encore et nous avons encore beaucoup d'étapes à franchir, mais je pense que des manifestations de joie vont avoir lieu ce soir ici et là", a-t-il ajouté, s'estimant "soulagé" et "satisfait".

Le couvre-feu, le premier aux Pays-Bas depuis la Seconde Guerre mondiale, avait mené peu après son instauration aux pires émeutes qu'a connues le pays en plusieurs décennies.

La loi spéciale sur laquelle s'est basé le gouvernement pour imposer un couvre-feu est prévue pour des "circonstances très urgentes et exceptionnelles", telles que l'effondrement d'une digue, a indiqué le tribunal.

Or, un juge de première instance a statué que "l'introduction du couvre-feu n'impliquait pas l'urgence particulière requise" pour pouvoir utiliser cette loi, notamment parce que la possibilité d'une telle mesure a été discutée à de nombreuses reprises avant sa mise en vigueur, selon le tribunal.

Le couvre-feu a été approuvé par une majorité de députés néerlandais avant son introduction, mais n'a pas été soumis au Sénat.

“Un droit fondamental"

Les Néerlandais étaient assez partagés face à la décision du tribunal de La Haye.

"Tout le monde est heureux, j'ai vu Internet déborder de gens heureux car il n'y a vraiment rien qui justifie ce couvre-feu", a déclaré à l'AFP Alexandra Vos, propriétaire d'une société de coaching à La Haye.

Laura Baseler, étudiante, déclare, de son côté, soutenir la mesure, en raison du variant britannique qui circule aux Pays-Bas

"Je comprends que certaines personnes veuillent que le couvre-feu disparaisse, mais je suis assez du même avis que le gouvernement", a-t-elle affirmé.

De son côté, le parti populiste Forum pour la Démocratie, dirigé par l'eurosceptique Thierry Baudet, a salué la décision de la cour.

"La liberté de sortir est un droit fondamental", a-t-il déclaré sur Twitter.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne