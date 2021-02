Rappeur incarcéré : cinquième nuit consécutive de heurts entre police et manifestants à Barcelone

La police anti-émeute fait face aux manifestants lors d'une manifestation condamnant l'arrestation du chanteur de rap Pablo Hasel à Barcelone le 20 février 2021. © Joan Mateu, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Bilal TARABEY 5 mn

De nouvelles manifestations violentes ont eu lieu, samedi 20 février, à Barcelone, où la mobilisation est la plus forte, et dans d'autres villes du pays, après l'incarcération de Pablo Hasel, un rappeur catalan condamné pour insultes à la monarchie et aux forces de l'ordre.