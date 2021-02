Le mystérieux "Covid long" doit être "de la plus haute importance" selon l'OMS

Certains malades du Covid-19 affichent pendant des mois des symptômes comme une fatigue extrême, des difficultés respiratoires ou des troubles neurologiques et cardiaques parfois très sévères.

Un nombre significatif de malades du Covid-19 voient leurs symptômes persister et devenir, dans certains cas, invalidants. Ce Covid long doit "être de la plus haute importance" pour les autorités sanitaires, a affirmé jeudi le directeur de l'Organisation mondiale de la santé.

Publicité Lire la suite

Le Covid long, qui affecte mystérieusement un nombre significatif de malades du Covid-19 en proie à des symptômes persistants parfois invalidants, doit "être de la plus haute importance" pour toutes les autorités sanitaires dans le monde, a appelé, jeudi 25 février, la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"C'est une priorité claire pour l'OMS, et de la plus haute importance. Cela doit l'être pour toutes les autorités sanitaires", a affirmé Hans Kluge, le directeur de l'organisation sanitaire onusienne, lors d'une conférence de presse.

Fatigue extrême, troubles respiratoires, neurologiques et cardiaques

Les personnes souffrant de symptômes pendant une longue période "doivent être entendues si nous voulons comprendre les conséquences à long terme et la guérison du Covid-19", a-t-il souligné.

Si quelques études commencent à lever un coin du voile, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi certains malades atteints du Covid-19 affichent ensuite pendant des mois des symptômes comme une fatigue extrême, des difficultés respiratoires ou des troubles neurologiques et cardiaques parfois très sévères.

"Le fardeau est réel et significatif", poursuit Hans Kluge, au cours de ce point presse régulier de l'OMS Europe, centré exceptionnellement sur le "Covid long". "Environ un malade du Covid-19 sur dix reste souffrant après 12 semaines, et souvent pour beaucoup plus longtemps".

"Un programme de recherche commun"

L'OMS Europe a appelé les pays et les institutions européennes à mettre en place "un programme de recherche commun", avec une collecte harmonisée des données.

Son directeur va également réunir les responsables médicaux des 53 pays membres de l'organisation régionale "pour mettre en place une stratégie régionale" en la matière, a-t-il annoncé.

Début février, l'OMS avait déjà organisé le premier séminaire virtuel consacré au Covid long pour trouver une définition de la maladie, lui donner un nom formel et harmoniser les méthodes pour l'étudier.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne