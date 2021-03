Nouveaux rassemblements en Arménie sur fond de tensions

De nouvelles manifestations de l'opposition et des partisans du Premier ministre sont prévues lundi en Arménie, dans un contexte de grave crise politique dont l'issue semble toujours incertaine.

Regain de tensions en Arménie. Les partisans du Premier ministre et ceux de l'opposition étaient de nouveau attendus dans la rue lundi 1er mars, dans un pays plongé dans une grave crise politique sur fond de défaite militaire au Haut-Karabakh à l'automne dernier.

Chacun tentant de mesurer sa force, les deux camps ont appelé à des rassemblements à 18 h locales (14 h GMT) à deux endroits distincts de la capitale Erevan.

Pour l'opposition, l'objectif est d'obtenir le départ du chef de gouvernement Nikol Pachinian, accusé de traîtrise. Ce dernier a pour sa part appelé ses partisans à montrer "la disposition du peuple à soutenir l'ordre démocratique et constitutionnel".

Chaos

Pays pauvre du Caucase, l'Arménie est proche du chaos depuis que Nikol Pachinian a accepté en novembre, sous pression, un accord de paix entérinant une défaite humiliante face à l'ennemi juré, l'Azerbaïdjan, dans la région indépendantiste du Haut-Karabakh.

L'opposition appelle depuis à son départ et la confrontation, qui couvait depuis des mois, a été ravivée de façon spectaculaire jeudi par l'appel de l'état-major à la démission de Nikol Pachinian.

Fragilisé mais pas vaincu, le Premier ministre a immédiatement dénoncé une tentative de coup d'État militaire, ordonné le limogeage du chef de l'armée et rassemblé le jour même 20 000 sympathisants dans la rue.

De son côté, l'opposition s'est aussi mobilisée avec trois jours consécutifs de manifestations, de jeudi à samedi.

Un petit groupe de partisans de la Fédération révolutionnaire arménienne, l'un des principaux partis d'opposition, a réussi lundi à s'introduire dans un bâtiment gouvernemental avant de se retirer sans incident, sous surveillance policière.

Compromis

Signe d'un possible compromis, Lilit Makounts, la cheffe du groupe parlementaire du parti au pouvoir "Mon Pas", a dit dans la journée "être prête à prendre des mesures pratiques pour organiser des législatives anticipées", comme l'exige l'opposition.

Aggravant davantage la situation, le président Armen Sarkissian – un adversaire politique de Nikol Pachinian – a refusé samedi de valider le limogeage du chef de l'armée, arguant que la crise "ne peut pas être résolue par des changement fréquents de responsables".

Nikol Pachinian, obstiné, a rétorqué qu'il renverrait l'ordre de limogeage.

Lundi, les soutiens du Premier ministre ont prévu de converger jusqu'à un mémorial des victimes des troubles ayant suivi les élections présidentielles de mars 2008.

Dénonçant un scrutin biaisé, l'opposition, dont Nikol Pachinian était alors l'une des figures montantes, avait été réprimée et des heurts avec la police avaient fait 10 morts et des centaines de blessés.

Emprisonné pendant deux ans pour avoir participé à ces manifestations, Nikol Pachinian a pris sa revanche au printemps 2018, se hissant au pouvoir lors d'une révolution pacifique ayant renversé l'ex-président Serge Sarkissian.

"Traître"

Très populaire et promettant de débarrasser l'Arménie des vieilles élites corrompues, Nikol Pachinian a toutefois perdu une partie de son crédit avec la guerre au Haut-Karabakh face à l'Azerbaïdjan.

Face au risque de débâcle, l'armée arménienne avait demandé en novembre au chef du gouvernement, après six semaines de combat, d'accepter un cessez-le-feu négocié par le président russe Vladimir Poutine et qui impliquait d'importantes pertes territoriales et le déploiement de forces de la paix russes.

Si l'essentiel de la région séparatiste arménienne du Haut-Karabakh a survécu, l'Arménie a perdu la ville symbolique de Choucha, ainsi qu'un glacis de territoires azerbaïdjanais entourant la région. La guerre a fait environ 6 000 morts.

L'armée soutenait jusqu'à présent le Premier ministre, mais l'a lâché la semaine dernière après le limogeage d'un haut gradé ayant critiqué les déclarations de Nikol Pachinian selon lesquelles la défaite était en partie due à l'inefficacité d'un système d'armement russe, les lance-missiles Iskander.

L'état-major arménien a alors réclamé la démission du chef du gouvernement, jugeant qu'il n'était "plus en mesure de prendre les décisions qui s'imposent". L'opposition le considère, elle, comme un "traître" ayant vendu le pays.

