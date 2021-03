Le laboratoire AstraZeneca annonce de nouvelles baisses de livraisons en Europe

Des fioles vides du vaccin Astra-Zeneca Covid-19 dans un centre de vaccination de l'UBO (Université Bretagne Occidentale) à Brest, dans l'ouest de la France; © Fred Panneau, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 6 mn

Le laboratoire AstraZeneca a "regretté" samedi ne pas pouvoir respecter son calendrier de livraisons. Inquiets, cinq pays de l'Union européenne alertent sur une possible disparité entre populations et appellent à des discussions avec le groupe "le plus vite possible".