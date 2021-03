Covid-19 : l'Allemagne va vivre un long week-end de Pâques sous cloche

Dénonçant une "nouvelle pandémie plus létale", la chancelière Angela Merkel a annoncé dans la nuit de lundi à mardi que les restrictions en vigueur depuis fin 2020 seraient prolongées jusqu'au 18 avril. Quant au long week-end de Pâques, il sera l'occasion d'un "temps calme" accompagné de restrictions renforcées.

Une fête de Pâques quasiment confinée : la plupart des commerces seront fermés et les offices religieux annulés ou organisés en ligne en Allemagne pour contrer la "nouvelle pandémie" de Covid-19 provoquée par le variant britannique. Pendant cinq jours, du 1er au 5 avril, le pays va vivre un "temps calme" accompagné de restrictions renforcées décidées par Angela Merkel et les 16 Länder, au terme de plus de douze heures de négociations.

"La situation est grave. Le nombre de cas augmente de manière exponentielle et les lits de soins intensifs se remplissent à nouveau", a décrit Angela Merkel, les traits tirés, lors d'une conférence de presse organisée au milieu de la nuit à la chancellerie. L'Allemagne subit une "nouvelle pandémie (...) clairement plus létale, clairement plus infectieuse, et plus longtemps contagieuse", a-t-elle mis en garde.

Le taux d'incidence atteignait lundi 107,3 cas pour 100 000 personnes, en hausse constante ces dernières semaines, avec plus de 7 700 nouveaux cas et 50 décès signalés.

Le dispositif de "freinage d'urgence" négocié début mars et qui prévoit le retour des restrictions supprimées au début du mois lorsque le taux d'incidence dépasse 100 sur sept jours va être actionné, a aussi prévenu Angela Merkel, qui souhaite éviter une saturation des services d'urgence et de réanimation.

Plus question d'envisager d'autres assouplissements dans l'immédiat : les restrictions en vigueur depuis fin 2020, comme les limitations de participants à des réunions privées, la fermeture de certains magasins non essentiels ainsi que des lieux de culture et de loisirs, sont prolongées jusqu'au 18 avril.

Menaces contre AstraZeneca

L'hypothèse de couvre-feux locaux a en revanche été écartée, tout comme les fermetures d'écoles. Les cours avaient déjà été interrompus de décembre à février et nombre d'élèves n'ont toujours pas repris le chemin de l'école ou ne suivent les enseignements qu'un jour sur deux.

La plupart des lieux culturels, comme les clubs de sport, vont en revanche rester fermés, au moins jusqu'à mi-avril, malgré des tentatives de théâtres et salles de concert berlinois d'accueillir de nouveau du public testé le jour-même.

Gouvernement et régions tablent en outre contre le Covid-19 et ses variants sur une montée en puissance de la campagne de vaccination, qui peine à atteindre un rythme de croisière. "Nous sommes dans une course à la vaccination, qui doit devenir efficace le plus rapidement possible", a prévenu la chancelière.

La chancelière a ainsi élevé la voix contre l'Anglo-Suédois AstraZeneca, qui accumule les retards de livraison, et dit soutenir la menace de l'Union européenne de bloquer ses exportations hors d'Europe.

Cap sur Majorque

Ces nouvelles mesures interviennent à un moment où les Allemands, selon un sondage, sont en majorité opposés à tout nouveau tour de vis, après plus d'une année d'efforts.

Les avions en partance pour Majorque, destination très prisée des Allemands et plus classée zone à risque, sont pleins de touristes sevrés de voyages depuis le printemps 2020. "Globalement, le fait qu'il y ait des hébergements à Majorque a créé une situation qui n'est pas simple", a déclaré Angela Merkel, conseillant une nouvelle fois aux Allemands "de ne pas voyager cette année".

Gouvernement et régions sont convenus d'imposer aux vacanciers à l'étranger de se faire tester avant de prendre l'avion du retour.

