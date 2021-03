Russie : l'opposant Alexeï Navalny affirme être "torturé" en prison

Alexeï Navalny lors d'une audience à Moscou, le 20 février 2021. © Kirill Kudryavtsev, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 5 mn

Le camp d'Alexeï Navalny a dénoncé jeudi des menaces sérieuses pesant sur "la vie et la santé" de l'opposant russe incarcéré, qui affirme être torturé par privation de sommeil. Les autorités pénitentiaires démentent et assurent que son état de santé est "stable et satisfaisant".