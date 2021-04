L'ambassadeur birman au Royaume-Uni se dit tenu à l'écart du bâtiment diplomatique par la junte

L'ambassadeur de Birmanie au Royaume-Uni, Kyaw Zwar Minn, a annoncé, mercredi, avoir été expulsé du bâtiment par son adjoint à la demande de la junte. Le diplomate avait été l'un des premiers à dénoncer le coup d'État militaire dans son pays.

"C'est une sorte de putsch, en plein milieu de Londres." L'ambassadeur de Birmanie au Royaume-Uni, Kyaw Zwar Minn, a dénoncé mercredi 7 avril la prise de l'ambassade par des membres de la junte birmane à Londres.

"Quand j'ai quitté l'ambassade, ils se sont précipités à l'intérieur et l'ont prise. Ils sont de l'armée birmane", a déclaré le diplomate auprès du journal britannique The Daily Telegraph. "Ils ont dit en avoir reçu l'instruction de la capitale, et donc qu'ils ne vont pas me laisser entrer", a-t-il ajouté. "Ils ne peuvent pas faire ça. Le gouvernement britannique ne l'autorisera pas".

L'un des premiers diplomates à dénoncer le coup d'État

Kyaw Zwar Minn avait été l'un des premiers diplomates à se désolidariser de la junte militaire ces dernières semaines, appelant notamment à la libération d'Aung San Suu Kyi.

"C'est une sorte de putsch, en plein milieu de Londres", a-t-il dénoncé, ajoutant qu'il s'entretenait de la situation avec le ministère britannique des Affaires étrangères.

Quatre sources diplomatiques au fait de la question ont déclaré que l'ambassadeur adjoint, Chit Win, avait pris le relais comme chargé d'affaires et qu'il avait, en compagnie d'un représentant de l'armée, bloqué l'accès du bâtiment à Kyaw Zwar Minn.

Dans la soirée, mercredi, un rassemblement de la communauté birmane de Londres avait lieu devant l'ambassade, a indiqué la police dans un communiqué, précisant qu'aucune n'arrestation n'avait eu lieu.

Le Royaume-Uni a déjà sanctionné plusieurs responsables de la junte, dont le commandant en chef de l'armée Min Aung Hlaing, pour leur rôle dans le coup d'État militaire, ainsi que des conglomérats liés aux militaires.

