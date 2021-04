"Nomadland" de Chloe Zhao remporte le Bafta du meilleur film et du meilleur réalisateur

© Searchlight Pictures, via AP (file)

La Chinoise Chloé Zhao l'a emporté dans la catégorie "meilleur réalisateur" et son road-movie "Nomadland", hymne à la gloire de hippies modernes sillonnant les États-Unis dans leurs camionnettes, a été sacré "meilleur film", dimanche 11 avril, au cours de la cérémonie des British Academy Film Awards (Bafta), les récompenses britanniques du cinéma.

Déjà sacrée aux Golden Globes fin février et première femme à avoir obtenu quatre nominations aux Oscars la même année, la cinéaste indépendante de 39 ans a rendu hommage à "la communauté nomade qui nous a si généreusement accueillis dans sa vie, elle a partagé avec nous ses rêves, ses luttes".

Au total, "Nomadland" a récolté quatre prix : meilleur réalisateur, meilleur film, meilleure actrice et meilleure photographie.

Frances McDormand et Anthony Hopkins sacrés

Grâce à son interprétation dans "Nomadland", l'Américaine Frances McDormand, 63 ans, a quant à elle été sacrée meilleure actrice, battant Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman"), qu'elle affrontera de nouveau dans la catégorie meilleure actrice aux Oscars.

Anthony Hopkins a pour sa part décroché le prix du meilleur acteur pour son interprétation d'un vieil homme sombrant dans la démence dans "The Father", du Français Florian Zeller. Le comédien de 83 ans, d'origine galloise et naturalisé américain, a soufflé le prix à Mads Mikkelsen, Tahar Rahim, Riz Ahmed, Adarsh Gourav et Chadwick Boseman.

Adapté de la pièce de théâtre du même nom, "The Father" a été tourné en Angleterre. "Cela a été un véritable honneur de travailler dans votre pays qui est vraiment un pays de théâtre", a réagi Florian Zeller. "Je suis français mais dans mon coeur je me sens anglais", a-t-il ajouté, intervenant en smoking, bien qu'en visioconférence.

La cérémonie des Bafta a débuté dimanche soir avec une sélection se voulant plus diverse et deux grands favoris, le multiprimé "Nomadland" et l'outsider "Rocks".

Organisée sans public en raison de la pandémie de Covid-19, la cérémonie s'est déroulée en plein deuil national au Royaume-Uni après la mort du prince Philip, vendredi. Son petit-fils William a d'ailleurs annulé son intervention prévue au cours de l'événement, retransmis de la prestigieuse salle de spectacle du Royal Albert Hall.

