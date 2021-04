Solidaires de Prague, les pays Baltes expulsent à leur tour quatre diplomates russes

L'ambassade russe à Vilnius, en Lituanie, le 23 mars 2018. © Petras Malukas, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Par solidarité avec la République tchèque, en conflit diplomatique avec la Russie, les trois pays Baltes – l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie – ont annoncé vendredi qu'ils expulsaient quatre diplomates russes. Selon eux, la Russie "viole le droit international" et "sape la sécurité et la stabilité européennes".