Covid-19 : après l’AstraZeneca, le Danemark renonce aussi au vaccin Johnson & Johnson

Le Danemark a annoncé lundi 3 mai 2021 renoncer à utiliser le vaccin anti-covid de Jonhson & Johnson en raison des effets secondaires du sérum. AFP - DIRK WAEM

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Le Danemark a annoncé lundi qu’il n’allait plus utiliser le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson à cause de possibles effets secondaires graves, malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS. Le pays avait déjà décidé d’abandonner le vaccin d'AstraZeneca pour les mêmes raisons.