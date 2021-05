France Médias Monde lance ENTR, média numérique plurilingue pour les jeunes Européens

Les sujets d’ENTR mettent en lumière et à la portée du plus grand nombre des parcours et des initiatives qui inspirent et invitent à agir.

ENTR, le dernier né du groupe France Médias Monde, a été lancé ce lundi. Ce média 100 % vidéo s'adresse aux jeunes dans six langues. Il est le fruit d'une collaboration entre une dizaine de médias européens.

France Médias Monde et Deutsche Welle, en partenariat avec une dizaine de médias de six pays en Europe, ont lancé, lundi 17 mai, ENTR, un nouveau média numérique à destination des 18-34 ans. Il propose des vidéos sur YouTube, Instagram et Facebook, en six langues : français, allemand, anglais, polonais, portugais et roumain.

Reportages, portraits, stories, IGTV... ENTR a l'ambition de proposer des contenus sous toutes les formes numériques et sur toutes les thématiques qui suscitent l'intérêt des jeunes sur Internet et les réseaux sociaux, en s'adressant à eux dans leur langue maternelle.

Climat, emploi, solidarité, culture, technologies… Les reportages d'ENTR produits, adaptés ou réinventés dans les différentes langues ont vocation à faire réagir les jeunes à travers l'Europe, en cassant les barrières linguistiques. Ils visent aussi à les faire interagir autour des grands sujets générationnels qu'ils ont en partage, dans toutes leurs différences, en contribuant à leur "conscience européenne".

L'éducation et la protection de l'environnement, le développement économique et la santé, mais aussi des sujets plus sociaux tels que les migrations et la justice font partie des questions que les équipes éditoriales d'ENTR s'attachent à traiter.

En s'adressant aux jeunes dans toute leur diversité et leur créativité, ENTR vise à leur offrir des clés pour mieux se projeter dans l'avenir. Accessible partout à tous les locuteurs de ses langues, ENTR est aussi une fenêtre médiatique et interactive sur l'Europe dans le reste du monde.

Cofinancé par l'Union européenne, ce nouveau média a vocation à se développer par la suite dans de nouvelles langues, à travers d'autres partenaires qui pourraient rejoindre ce projet paneuropéen.

